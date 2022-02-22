Caddede ismi yaşayacak

Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin hem kalplerinde hem de Sorgun’da yaşayacağını dile getiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Maziden Atiye kahramanlıklarla yoğrulan vatanımızın, ha ekmeğini yemişim ha uğruna bir kurşun diyen; Ruhi Kılıçkıran'ı, Mustafa Pehlivanoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi evlatları asla bitmeyecektir. Onlar şanlı mazimizin aklığı, hayatımızın şeref payesi, ölümsüz kahramanlarımızdır. Bizim için onların her biri bir Kürşad olmuş, vurulmuş ama atından düşmemiş, ölmüş fakat yenilmemiştir. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi hem kalbimizde hem de Sorgun'umuzda yaşayacak. Aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun’’ dedi. Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, ‘’Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini Sorgun’daki Caddemize vermenin gururunu yaşadık. Emeği Geçen İlçe Ocak Başkanımız Abdul Samet Açıkgöz'e, Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci'ye, İlçe Başkanımız Yusuf Kutlusoy'a, Belediye Meclis Üyelerimize ve kıymetli bozkurtlara teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•