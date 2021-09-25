Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Daha önceki günlerde Eskişehir’e bağlı Odunpazarı Belediye Başkanını ziyaret eden Yurtseven Bozdemir, Eskişehir'de yapılan şehircilik çalışmalarını büyük bir hayranlıkla takip ettiğini ifade etti. Eskişehir’in Yılmaz Büyükerşen'in başarılı çalışmaları ile göz kamaştıran bir şehir olduğunu belirten Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, " Çağdaş, modern, kültür ve sanat dolu bir kent olan Eskişehir bizler için bir model şehir. Bu şehrin örnek alınmasında büyük emekleri olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i kutluyorum ve onun yaptığı çalışmaları hayranlıkla izliyorum" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yurtseven Bozdemir’in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.