Büyük, muhtarlarla buluştu

Büyük her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar ve imamlarla istişare toplantısı bu ayda yaptı. Beldede yapılan ve yapılacak olan çalışmaların ele alındığı toplantıda Belediye Başkanı Büyük, muhtarların ve imamların taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Büyük, yapılan toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacakları söyleyerek, ‘’Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısına katılan muhtar ve imam arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum’’ dedi.