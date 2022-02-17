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Büyük Gençlik Buluşması

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Boğazlıyan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından tertip edilen ‘Büyük Gençlik Buluşmasına’ katılarak, gençlerle sohbet etti.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:27
Büyük Gençlik Buluşması

Boğazlıyan Merkez Camii’nde, gerçekleştirilen Büyük Gençlik Buluşmasına, ortaokul, lise ve meslek okullarında eğitim alan öğrenci ve İlçe Mülki İdarecileri katıldı. Katılımcılar akşam namazını birlikte kılıp, ardından yemek yediler. İl Müftüsü Ali Gülden gençlerin, bu aziz milletin fertleri olarak büyük bir mirasın temsilcileri olduğunu vurguladı. Hazreti Peygamber’in gerek Mekke’de gerek Medine’de İslam davasını omuzlayanların büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu ifade eden Gülden, ‘’Bugün onlardan nesiller boyu gelen iyilik, erdem, ahlak ve insani değer hareketinin temsilcileri sizlersiniz. Eğitim hayatınızın her bir devresini çok iyi değerlendirerek, hedeflediğiniz mesleklerinizin en iyileri olarak, hayata atılmak ve bu becerileri din, ahlak ve maneviyat ekseninde yapmanız büyük önem arz etmektedir. Başta anne ve babalarınız olmak üzere sizleri yetiştiren hocalarınızın, milletimizin ve devletimizin de sizlerden beklentisi budur. Peygamber Efendimizin siz gençlere bıraktığı mirasa da ancak böyle sahip çıkmış olursunuz’’ dedi. Gülden, İlçe Kaymakamının himayesinde gerçekleştirilen bu etkinliği düzenleyen başta İlçe Müftüsü Atıf Akşit olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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