-Bugün açılacak

Yenifakılı’da Üçüncü Etap Toki konutları alanına inşa edilen Hacı Rahmankul Camii bugün Cuma namazı öncesi ibadete açılacak.
Farklı mimari tarzıyla dikkat çeken caminin yapımında sona gelindiğini bildiren Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, “İnşallah bugün Cuma namazı öncesi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Yenifakılı’da Üçüncü Etap Toki konutları alanına inşa edilen Hacı Rahmankul Camii bugün Cuma namazı öncesi ibadete açılacak.
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