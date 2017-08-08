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Bu şenlik başka!

Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Beldesi’nde bu yıl 20’ncisi gerçekleşen “Bahadın Uluslararası Kültür Şenliği” yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle sonlandı.

Bu şenlik başka!

Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Beldesi’nde bu yıl 20’ncisi gerçekleşen “Bahadın Uluslararası Kültür Şenliği” yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle sonlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Bu şenlik başka!

Bahadın Beldesi’nde gerçekleşen şenliğe dünyanın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Bahadınlı vatandaşlar katılım gösterdi.
Yoğun katılım ve coşkulu şenliğin bu seneki ana teması ise “Demokrasi, Laiklik, Adalet” oldu.
Bahadın Belde Belediyesi ve Bahadın Dernekleri’nin katkılarıyla gerçekleşen şenlikte paneller, söyleşiler, tiyatro, şiir etkinlikleri ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra semah etkinlikleri ve konserler de gerçekleşti.
KONSERLİ GECELER
Bahadın’da gerçekleşen şenlikte Türkiye’nin en büyük seslerinden Oğuz Aksaç ile Güler Duman’ın yanı sıra Caner Gülsüm, Tolga Kaya, Cankat Erdoğan, Erkan Satılmış, Kurtuluş Ünalmış ve Bahadın Müzik Topluluğu sahne aldı.
Semah ekiplerinin semahlarının ardından sahneye çıkan sanatçılar, belde halkına unutulmaz konserler verdi.
Şenlikte Bahadınlılar birlik ve beraberliklerini pekiştirirken, gurbetten sılaya tatil için gelen vatandaşlarda hasret gidererek, unutulmaz bir hafta yaşadı.
Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, şenliğe katılan ve şenliğin tertibinde emek harcayan tüm hemşerilerine teşekkür etti.
Başkan Dilaver Özcan, bir sonraki yılda da aynı birlik ve beraberlik ve aynı coşkuyla Bahadın’da buluşmayı temenni ettiğini söyledi.
Haber:Mustafa TEKER


 

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