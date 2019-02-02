BU BEYAZ BAŞKA BEYAZ

Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, Arıtaş Grup Madencilik Şefaatli Şubesi işletme tesislerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anadolu medeniyetleri içinde doğal malzeme olarak günümüze kadar gelen Anadolu Limra taşının, beyaz ve dekoratif özelliği ile dikkat çektiği belirtildi. Don ve ısı farklılıklarından etkilenmeyen, renk özelliğini kaybetmeyen, harcı iyi tutabilmesi, kahve, çay gibi lekeli sıvıların dökülmesi halinde üzerinde her hangi bir iz bırakmaması özelliği bulunan taşın, binaların dış cephe giydirmelerinde vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kaydedildi. Anadolu Beyazı markasıyla çıkartılan taşın, iç piyasanın yanı sıra Türkiye sınırlarını aşarak Çin’e ihraç edilmesinin planlandığı da kaydedildi. Bölgede 60 yıl işlenebilir kapasiteye sahip beyaz taşın bulunduğuna vurgu yapılarak, ‘’Taşımızın en büyük özelliği yüzde 30 oranında ısıyı tutmaktadır. Camilerde, minarelerde, villalarda ve binaların dış cephe kaplamasında kullanılmaktadır. Hem görsel hem de ısı yalıtımı olarak mükemmel bir taştır. Yıllık 4-5 bin metreküp doğaltaş çıkartıyoruz. Ayrıca, 300 ila 400 bin metreküp de kesilmiş taş üretimi yapıyoruz. Dağın içinden doğal taş olarak çıkıyor. Restore için bire birdir’’ denildi.