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-BOZKIRDA NARENCİYE

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen beldesi Uzunlu’da Belediye Başkanı Turan Koç, makam odasını adeta narenciye bahçesine dönüştürdü.

-BOZKIRDA NARENCİYE

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen beldesi Uzunlu’da Belediye Başkanı Turan Koç, makam odasını adeta narenciye bahçesine dönüştürdü.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-BOZKIRDA NARENCİYE

Uzunlu Belediye Başkanı Koç, doğup, büyüdüğü beldesinde başkanlık görevini babasından devraldıktan sonra, hizmetlerine yenilerini ekleyerek, bölgenin en gözde yerleşim alanlarından birisi haline getirdi.
Yeşil bir görüntüye kavuşan Uzunlu Beldesi’nde dışardan gelen konuklara yönelik hizmetleri de devreye sokan Belediye Başkanı Turan Koç, makam odasındaki saksılarda alışılagelmişin dışına çıkarak, Akdeniz ikliminde yetişen Mandalina ve Limon yetiştirmeye başladı.
Başkan Koç, ‘’Bizim topraklarımız oldukça verimli, bereketli. Ne ekersen onu biçiyorsun. İşte bu ürünlerde bunun kanıtı. Akdeniz ikliminde yetişen mandalina ve limonu Uzunlu ikliminde, Bozkırda da yetiştirebiliyoruz’’ dedi.

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