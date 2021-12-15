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BOZKIRA HAYAT VERDi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde termal kaynak kullanılarak ısıtılan seralarda üretilen tarım ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:54
BOZKIRA HAYAT VERDi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki jeotermal su ile 500 dekar alanda 2012 yılında kurulan sera tesislerinde üretilen ürünler ihraç ediliyor. Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, ilçeye bağlı Mahmutlu Köyünde bulunan Seracılık Tesisine ziyaret etti. Çiçekdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ragıp Dağ ile birlikte seracılık tesisini gezen Kaymakam Naçar, sera hakkında bilgi alarak üretici ve çalışanlarla bir araya geldi. Çiçekdağı ilçesine bağlı Mahmutlu köyü sınırlarında bulunan 78 derecede sıcak su seracılıkta da kullanılıyor. Özel bir işletmenin 100 dekar alanda işletme kurarak jeotermal su ile domates üretimini sürdürdüğü aktarıldı. İyi tarım uygulamaları ile kaliteli, kontrollü ilaç kullanılarak ciddi manada üretim yapıldığı sera tesislerinde 100 kişinin ekmek yediği kaydedildi. Bölgede 500 dekar alanda sera yapılabilecek şekilde sıcak su kapasitesinin bulunduğu öğrenildi. 

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