Borular gelmeye başladı

Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili borular ilçeye getirilmeye başlandı. Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilçede doğalgaz kullanımının başlaması için yürüttükleri çalışmaların artık icraata dönüşmeye başladığını söyledi. Bozkurt, “BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden teknik heyet ilçeye gelerek, doğalgaz hattı güzergah belirlemesine yönelik çalışma yaptı. Heyete, belediye olarak, ilçenin imar durumu hakkında bilgi verildi. Doğalgaz çalışmalarında, imar ve belediyenin projeleri dikkate alınacak. Doğal gaz çalışmaları ilçemiz Kaykılı köyüne doğal gaz borularının yıkımı ile başlamıştır’’ dedi.