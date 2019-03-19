BORULAR GELDi

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, vatandaşlarla birlikte sulama hattı şantiyesini ziyaret edip, bilgi aldı. Çekerek ilçesinde inşa edilen baraj, Çekerek ve Aydıncık ilçeleriyle birlikte, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde bulunan 7 ovanın sulanmasını sağlayacak. Tarımsal ürün çeşitliliği ile birlikte rekolteyi artıracak. Çekerek ilçesinin 6 kilometre güney doğusunda, Çekerek Irmağı üzerinde 1998 yılında yapımına başlanan 102,5 metre yükseklikteki barajda ilk su 2011 yılında tutulmaya başlanmıştı. Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da tarım arazilerinin sulanacağı proje ile Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarında hububat, şekerpancarı, ayçiçek, fasulye, sebze, soğan, patates, meyve, yonca rekoltesi artacak. 653 bin 230 dekar tarım arazisini sulayacak baraj ile hidroelektrik enerji üretimi yapılacak, olası taşkınlar da kontrol altına alınacak. Su toplama ve kapasite açısından Türkiye'deki barajlar arasında 10. sırada yer alan Çekerek Barajı ve HES ile yılda 50 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.