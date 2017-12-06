-Borular geldi

Saniyede 100 litre debiye sahip sıcak suyun ilçe merkezine gitirilerek, değerlendirileceği kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Jeotermal kaynağın ilçeye getirilerek kurulacak tesislerin ilçenin gelişimine değişimine, ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Daştan, "Karadikmen köyünden Akdağmadeni belediyesine ait jeotermal kaynakta 50 derece saniyede 100 litre debiye sahip suyumuz mevcut. Yaklaşık 7 buçuk milyon liraya ihale edilen çalışmanın ihale tutarı belediyemiz öz kaynaklarından karşılanacak. Önümüzdeki yıl 2018 yılı içerisinde ilçemiz sıcak suya kavuşmuş olacaktır. Yürütülen çalışmalar kapsamında borular ilçemize geldi" dedi.
06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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