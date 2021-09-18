Boğazlıyan’da yurt sorunu

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her sene yeni bölümler açılan, gelecek adına Boğazlıyan’a ivme kazandıracağına vurgu yaptığı Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu’nda öğrencilerin yurt sorunu yaşadıklarını kaydetti. Peker, ‘’Öğrenciler, ‘yurt olmaması sebebiyle’ kayıt yaptırmaktan vazgeçerken, kayıt yaptıran öğrencilerde barınma ve konaklama hizmeti olmamasından dolayı perişan ve çaresiz durum ile karşı karşıya’’ dedi. Peker, Boğazlıyan’da bulunun Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdu’nun kapasitesinin 100 öğrenciden az olduğunu aktardı. Peker, ‘’Bu yurt da Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılması sonucu kız öğrencilerin mağduriyetini çözüm noktasında Kaymakamlık, Belediye, STK’lar ve siyasi partileri göreve davet ediyoruz. Gerekli planlamaların yapılarak, tüm imkanları zorlayarak yurt sorunun çözülmesi elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanlığı olarak alınacak her kararın yanındayız’’ ifadelerini kullandı.