Boğazlıyan’da yaz okulu

Boğazlıyan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürü Ömer Aynalı, Boğazlıyan Şeker ve Mamülleri Entegre Tesisi ile ortaklaşa olarak her yıl olduğu gibi bu senede Yaz Spor Okulları faaliyetine başladıklarını söyledi. Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlattıkları Yaz Spor Okullarında eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Aynalı, ‘’Antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımız bir çok sportif faaliyete katılarak yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerine vesile oluyoruz’’ dedi.