Boğazlıyan’da mutlu son

Sendika Başkanı Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç, her 6 aydı bir artışların olacağını her yılın birinci 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 ücretlere zam uygulanacağını söyledi. Zararsız, ‘Sosyal yardımlar her ay maaşla birlikte ödenmek üzere Soyal yardım paketi 350 lira, Yakacak Yardımı 300 lira, Sorumluluk zammı günlük yüzde 5 olarak ödenecek. Bayram Harçlığı Ramazan ve Kurban Bayramında her yıl 200 lira olarak ödenecek. Toplamda 96 yevmiye tutarında olan ilave tediye ve ikramiye tutarı 98 yevmiye tutarında ödenecektir’’ dedi.

Zararsız, imzalan toplu iş sözleşmesi ile Boğazlıyan Belediyesinde asgari ücretle çalışan sendika üyesi işçilerin maaşlarının 2 bin 300 liraya, kadrolu işçilerin maaşlarının da ortalama 3 bin 300 liraya yükseldiğini anlattı. Zararsız, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, göreve geldiği günden bu güne kadar çalışanın, alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödeyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal’a teşekkür etti.