Boğazlıyan’da kutlama

Programa katılan Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, dünyanın zor bir süreçten geçtiği ve ülkenin de etkisinde kaldığı Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken, geleceğin teminatı çocukların, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük gayretlerle ilçenin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığını söyleyerek, ‘’Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş eğitim camiamızın neferlerini saygı ve şükranla yâd ederken, başta öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2021-2022 Eğitim-öğretim yılının verimli bir şekilde geçerek, ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.