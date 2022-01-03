Boğazlıyan’da KADES çalışması

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi, KADES tanıtımı için ilçedeki kadınları bilgilendirmek üzere yollara düştü. Yıl boyu yapılan KADES tanıtımını, yılın son günüde de Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yapıldı. Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapılan açıklamada, ‘’2022 yılında, sonraki yılda her daim Kadına Şiddetin son bulması, kadınlarımızın bilgilenmesi, güçlenmesi, onların sesi olmak için tüm güçlerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların mutlu sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşadıkları nice yıllar diliyoruz’’ denildi.