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Boğazlıyan’da 6 proje hazır

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 projenin 2023 vizyonuna uygun olarak hazırlanıp uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Boğazlıyan’da 6 proje hazır

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 projenin 2023 vizyonuna uygun olarak hazırlanıp uygulamaya konulduğunu duyurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Boğazlıyan’da 6 proje hazır

Trafik kültürü konusunda bilinçlenip, eğitilmelerini sağlayarak, yaşam becerileri kazandırmak, trafik kurallarına dayalı, insana saygılı bireyler yetiştirerek, güvenli trafik eğitimi verebilmek amacıyla okul bahçesinde uygun görülen alanda trafik eğitim parkı planı oluşturuldu. Akıl ve Zekâ Oyunları projesiyle ilgili akademik araştırmanın yapılması, yetenek, dikkat, düşünme ve zeka gelişimi ile ilgili kaynak tarama, bilgi alışverişi, oyun-kitap –müzik cd’si ve diğer malzemelerin araştırılması ve bunlardan yola çıkarak, düşünsel alt yapının oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi. Sınıfların belirlenen bir bölümünün atölyeye dönüştürülmesine karar verilerek, Etkinlik Atölyesi Projesinin hayata geçirildiği bildirildi. Bunlarla birlikte, Boğazlıyan Kodlama ve Robotik, Yaşam Penceremi Aç ve Sanal Gerçeklik projelerinin de hayata geçirildiği ifade edildi. 

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