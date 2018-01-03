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Boğazlıyan’a Yoğun Bakım

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi’nde 5 yataklı Birinci Basamak Genel Yoğun Bakım ünitesi hizmete alındı.

Boğazlıyan’a Yoğun Bakım

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi’nde 5 yataklı Birinci Basamak Genel Yoğun Bakım ünitesi hizmete alındı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Boğazlıyan’a Yoğun Bakım

Sorumlu hekim, 4 hemşire ile hasta kabulüne başlanılan Yoğun Bakım Ünitesi’nde hasta yakınları için ayrıca bilgilendirme odasının bulunduğu kaydedildi.  Kalp ve böbrek yetmezliği gibi organ yetmezlikleri, ilaç zehirlenmeleriyle ilgili birinci basamak tedavilerinin yapılacağı Yoğun Bakım Ünitesi’nde, hastalara günlük ihtiyaçlarının yanı sıra vücut silme işlemi, pansuman, sonda değişimi, bakımı, iki saatte bir pozisyon değiştirme gibi bakımların da yapılacağı ifade edildi.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Tanın, ilçede devlet hastanesinde hizmet kalitesini yükseldiğini belirterek, diğer illerdeki hastanelere hasta sevklerini en aza indirmek için çalıştıklarını kaydetti. Tanın, ‘İlçemiz ve hatta bölgemizdeki halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 5 yataklı erişkin yoğun bakım ünitemiz halkımız hizmetine sunulmuştur. Hasta sevklerinin azalacağı, hastalarımızın yerinde, zamanında en kaliteli hizmeti alacakları için çok büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim’ dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Boğazlıyan Devlet Hastanesine yeni atanan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. İsmail Tırnova’nın göreve başlamasıyla yoğun bakım çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Şahin, ‘Hastanemizde güçlenen doktor kadromuz, yoğun bakımın açılması ve hasta kabulünden sonra sevk oranları önemli ölçüde azalacaktır. Kaliteli hizmet vermek hedeflerimiz arasındadır. Hastalarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.1.Basamak Yoğun Bakım da emeği geçen sağlık ekibimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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