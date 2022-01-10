Boğazlıyan’a yaşam destek merkezi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçelerine kalıcı bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın başkanlığında gerçekleşen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı toplu imza törenine katılım sağlayarak, destek almaya hak kazandıkları ‘Güngörmüşler Yaşam Destek Merkezi’ projesinin sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Coşar, ‘’Proje kapsamında hayat tecrübelerinden ilham aldığımız saygıdeğer büyüklerimize modern standartlarda hizmet verecek yaşlı bakımevini ilçemize kazandırıyoruz. Rabbim yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin’’ dedi.
10 Ocak 2022 Pazartesi 00:44
Son Güncelleme: 09.01.2022 16:08