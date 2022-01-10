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Boğazlıyan’a yaşam destek merkezi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine Belediye tarafından hazırlanan ‘Güngörmüşler Yaşam Destek Merkezi’ projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:44
Boğazlıyan’a yaşam destek merkezi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçelerine kalıcı bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın başkanlığında gerçekleşen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı toplu imza törenine katılım sağlayarak, destek almaya hak kazandıkları ‘Güngörmüşler Yaşam Destek Merkeziprojesinin sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Coşar, ‘’Proje kapsamında hayat tecrübelerinden ilham aldığımız saygıdeğer büyüklerimize modern standartlarda hizmet verecek yaşlı bakımevini ilçemize kazandırıyoruz. Rabbim yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin’’ dedi.

Son Güncelleme: 09.01.2022 16:08
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