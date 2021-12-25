“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ!”

Yavusahan İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası Etkinliğine katılarak öğrenciler ile vakit geçirdi.

Yavusan halkının yoğun bir ilgi gösterdiği etkinlik sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan LGS denemesinde dereceye giren 7 öğrenciye "Test Kitabı Seti" hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ”Bizleri ev sıcaklığı ile karşılayıp her daim desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize; programın hazırlanmasında ve öğrenci başarısının artırılmasında emekleri olan değerli okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. Biz Büyük Bir Aileyiz!” ifadelerini kullandı.

