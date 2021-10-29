Bisikletli Kortej

Sarıkaya İlçe Milli Egitim Müdürlüğünce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Kortejinde Kaymakam Samet Serin ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile protokol üyeleri yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında 14-20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle ve Türk Bayraklarını açarak korteje katıldı. Öğrencilerin yanı sıra, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Antik Roma bisiklet kulübünün de hazır bulunduğu kortej Hükümet Konağı önünden başlayarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda sona erdi.Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Serin, Belediye Başkanı Açıkel ile birlikte, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Sağlık Müdürü Muhammed İkbal Altındağ, Ak Parti İlçe Baskanı Bülent Doğan ve öğrenciler katıldı.