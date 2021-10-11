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BiSiKLET SEViNCi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı köyünde öğrenciler, verilen hediye bisikletle mutlu oldu.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:34
BiSiKLET SEViNCi

 Gedikhasanlı köyü ilk ve ortaokulunda eğitim öğretim gören 96 öğrenciye, iş insanı Bilal Şahin tarafından hediye edilen bisikletlerin dağıtımı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve öğretmenler tarafından yapıldı. Öcal, iş insanı Şahin’in öğrencilere bisiklet ile birlikte okula temizlik arabası hediye ettiğini söyledi. Öcal, ‘’İş insanı Bilal Şahin'e her daim eğitim öğretim sürecindeki ilgi, alaka ve katkılarından dolayı müteşekkiriz. Hediye ettiği bisikletleri öğrencilerimize teslim edip, mutluluklarına ortak olduk’’ dedi.

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