BiSiKLET SEViNCi

Gedikhasanlı köyü ilk ve ortaokulunda eğitim öğretim gören 96 öğrenciye, iş insanı Bilal Şahin tarafından hediye edilen bisikletlerin dağıtımı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve öğretmenler tarafından yapıldı. Öcal, iş insanı Şahin’in öğrencilere bisiklet ile birlikte okula temizlik arabası hediye ettiğini söyledi. Öcal, ‘’İş insanı Bilal Şahin'e her daim eğitim öğretim sürecindeki ilgi, alaka ve katkılarından dolayı müteşekkiriz. Hediye ettiği bisikletleri öğrencilerimize teslim edip, mutluluklarına ortak olduk’’ dedi.