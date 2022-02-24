‘Birlikte yönetiyoruz’

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır İstişare, ortak akılla ilçeye kazandırılan proje ve hizmetleri değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Çakır, ‘’İlçemizin ileri gelen insanlarıyla, kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Yüksek fikirlerinden istifade ederek laf ve dedikodu üretmek yerine eser ve hizmet siyasetimizi tekmil etmeye çalışıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Derdi memleket olan herkesle ve her kesimle bu tür buluşmalarımız devam edecek’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•