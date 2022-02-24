Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Birlikte yönetiyoruz’

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, belediyeyi vatandaşlarla birlikte yönetiyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:52
‘Birlikte yönetiyoruz’

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır İstişare, ortak akılla ilçeye kazandırılan proje ve hizmetleri değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Çakır, ‘’İlçemizin ileri gelen insanlarıyla, kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Yüksek fikirlerinden istifade ederek laf ve dedikodu üretmek yerine eser ve hizmet siyasetimizi tekmil etmeye çalışıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Derdi memleket olan herkesle ve her kesimle bu tür buluşmalarımız devam edecek’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
‘Birlikte Yönetiyoruz’YozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberçekerekBelediyebaşkanıEyyüpÇakırBirlikteYönetiyoruzVatandaşlarFikirDüşünceIstekşikayetTalepöneriYönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeği kurtardılar
Köpeği kurtardılar
Vefa Projesi sürüyor
Vefa Projesi sürüyor
Su sıkıntısı kalmayacak
Su sıkıntısı kalmayacak
Su seviyesi yükseliyor
Su seviyesi yükseliyor
Hizmet götürme toplantısı
Hizmet götürme toplantısı
17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı
17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim