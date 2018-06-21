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Birlikte yapıyorlar

SARIKAYA ilçesinde mesire alanı mevkiinde sıcak asfalt yol yapım çalışması başlatıldı.

Birlikte yapıyorlar

SARIKAYA ilçesinde mesire alanı mevkiinde sıcak asfalt yol yapım çalışması başlatıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Birlikte yapıyorlar

Sarıkaya’da Mesire alanı yolu sıcak asfaltla buluşmaya hazırlanıyor. Sarıkaya Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor. Trafik ve araç yoğunluğunun fazla olduğu mesire alanı mevkiinde, yol sıcak asfalt ile kaplanacak. Sarıkaya Belediyesi gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt kaplama işine geçecek. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Talebimizi geri çevirmeyen Yozgat İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

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