-Birlikte kitap okudular

Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, bazı kurum amirleri, girdikleri sınıfta öğrencilerle birlikte kitap okudu.
İlçede, ‘Kitap Okuma’ projesi kapsamında İlk, Orta ve Lise düzeyindeki okullarda günlük 30 dakika süreyle kitap okuma etkinliği yapıldığı kaydedildi.
15 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, bazı kurum amirleri, girdikleri sınıfta öğrencilerle birlikte kitap okudu.
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