BiRLiK ÜYESi OLDU

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğe kabul edilerek, Yozgat’ın ilk birlik üyesi belediyesi oldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliğinin 36. Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Yalçın, sağlıklı bir kent oluşturabilmek için yürüttükleri çalışmaları daha da geliştirebilmek amacıyla sağlık alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi ile koordineli çalışan ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olduklarını söyledi. Yalçın, ‘’Sağlık alanında söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyor, koruyucu sağlık hizmetleri, obezite ve metabolik sendrom ile mücadele, bağımlılıkla mücadele, Pandemi ile mücadele, sağlık kabini uygulama hizmetleri noktasında bölgemize örnek olacak çalışmalar yapıyoruz’’ dedi. Yalçın, özellikle sedanter yaşamın arttığı günümüzde hareketliliğin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemekle birlikte yeni bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu, orman içi aktivite alanlarının belirlenmesi, ilçeye farklı, yeni bir spor kompleksinin kazandırılması, yarı olimpik yüzme havuzu projesi ile hayallerdeki aktif, hareketli şehri imar ve inşa etme yolunda sağlam adımlar attıklarını aktardı. Yalçın, ‘’Çevre sağlığı, atık yönetimi, geri dönüşüm, engelsiz şehir oluşturma yolunda eğitim, inşaat ve ekipman çalışmalarımızı tamamladık. Atık su arıtma tesisi, yenilenebilir çevre dostu enerji kaynakları, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında proje çalışmalarımızı tamamlama noktasına geldik. ‘Belediyeler hasta şehirlerin hekimleridir’ anlayışıyla ilçemizin her sorununa bizzat el atan bir belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı daha da geliştirebilmek için sağlık alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi ile koordineli çalışan ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olduk. Antalya Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde yapılan olağan meclis toplantısında üyelik başvurumuz onaylanmış ve tamamlanmıştır. Daha önce Yozgat’tan herhangi bir belediyenin üye olmadığı bu birlikte ilimizi temsil eden ilk ve tek belediye Akdağmadeni Belediyesi olmuştur. Merkezinde insan olan, doğayı koruyan, hayata yön veren çalışmalarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı. •Mehmet Doğan / Akdağmadeni•