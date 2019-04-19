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Birlik toplantısı yapıldı

AKDAĞMADENİ Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 yılı Birlik Meclisi olağan toplantısı Kaymakam Alp Eren Yılmaz başkanlığında Belediye konferans salonunda, köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

AKDAĞMADENİ Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 yılı Birlik Meclisi olağan toplantısı Kaymakam Alp Eren Yılmaz başkanlığında Belediye konferans salonunda, köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Birlik toplantısı yapıldı

Toplantıda birliğin 2019 yılı bütçesi ile 2018-2019 yılı yatırım programları hakkında bilgi verildi. Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin Lale ve Alper Terzi seçildi. Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Şahnederesi Köyü Muhtarı Hakan Özdemir ve Ardıçalanı Köyü Muhtarı Süleyman Dalkıran oy çokluğuyla seçildi. Toplantıya katılan köy muhtarlarının dilek ve teminleri aldı. 

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