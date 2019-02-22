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Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Birlik toplantısı yapıldı

Kaymakam Yasin Özcan, 2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köylere yapılan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özcan, “Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde belki aramızda tekrar muhtar adayı olup halkın teveccühü ile muhtar seçildiğinde inşallah yarım kalan projelerimizde yeni seçilen muhtarlarımızla tamamlayacağız. Tekrar aday olmayan muhtarlarımızda 5 yıl birlikte çalıştık bundan sonraki yaşantılarında kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
Toplantıda Birliğin 2018 yılı kesin hesabı ile faaliyet raporu Birlik meclisinin onayına sunuldu. Birlik, 2019 yılı Çalışma ve Yatırım programı meclis tarafından görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonunda 2019 yılı bütçesi okundu, muhtarların arzu ve talepleri dinlendi. Toplantıya, Kaymakamı Yasin Özcan ile birlikte, İl Genel Meclis Üyeleri Murat Yıkılmaz, Dursun Tuncer, Abdullah Güngör ve köy muhtarları katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SarıkayaKöylere Hizmet Götürme Birliği
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