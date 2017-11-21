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Birlik toplantısı

YERKÖY Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakam Tuncay Dursun başkanlığında toplanarak bütçe ve hizmet değerlendirmesi yaptı.

Birlik toplantısı

YERKÖY Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakam Tuncay Dursun başkanlığında toplanarak bütçe ve hizmet değerlendirmesi yaptı.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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Birlik toplantısı

Kaymakam Tuncay Dursun başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen bütçe toplantısına köy muhtarı ve il genel meclisi üyeleri katıldı. Köylerde gerçekleşen yol çalışması, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalı çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Tuncay Dursun, köylerde çeşitli çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kaymakam Dursun, yürütülen çalışma ve projeler konusunda muhtarlara genel bilgi verdi. Hizmetlerin en hızlı şekilde ulaştırılması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Dursun,”Yeni projeler için de çalışmalar yapıyoruz. Birliğimiz iyi bir dönem geçirdi. Köylere hizmetlerimiz bundan sonrada devam edecek” dedi. Toplantı sonrası köy muhtarları ve daire amirlerine öğle yemeği ikram edildi.
 

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