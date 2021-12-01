Birlik toplantısı

Çekerek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı 2. olağan meclis toplantısı Hükümet Konağı Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlık etti, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Personelleri ile Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda, 2021 Yılı Faaliyet Raporu, 2022, 2023 ve 2024 Mali Yılları Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi ile 2022 yılı Yatırım Plan ve Çalışma Programı görüşülerek onaylandı.

Boğazlıyan’da da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı 2. Olağan birlik meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Recep Aydın başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçeleri ile birlik üyesi köylerin katkı payları ele alınıp, karara bağlandı. Görüşülen konular oy birliği ile kabul edildi. Muhtarların dilek ve temennileri değerlendirildi.