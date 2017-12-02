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-Birlik toplandı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Olağan Meclis toplantısı Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında Mehmetoğulları Termal Oteli salonunda yapıldı.

-Birlik toplandı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Olağan Meclis toplantısı Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında Mehmetoğulları Termal Oteli salonunda yapıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Birlik toplandı

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri, İlgili Daire Amirleri ve Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda, 2018 yılı tahmini bütçesi görüşülerek, karara bağladı. Daha sonra gündemin diğer maddesi olan dilek ve temennilere geçildi. Kaymakamı Yasin Özcan, söz alan bütün muhtarlarla görüşerek, çözüme kavuşacak isteklerinin çözümü için talimat verdi. Diğer hususlar, daire amirleri tarafından not alındı. Kaymakam Özcan, muhtarların köyleri için yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür etti, 2018 yılı tahmini bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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