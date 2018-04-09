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Birincilere teşekkür

ÇEKEREK Akbay İlkokulu Satranç takımını oluşturulan öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Enver Çakır, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tebrik edip, başarı diledi.

Birincilere teşekkür

ÇEKEREK Akbay İlkokulu Satranç takımını oluşturulan öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Enver Çakır, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tebrik edip, başarı diledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Birincilere teşekkür

Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvasında Çekerek Akbay İlkokul öğrencileri minik kızlar ve minik erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Kaymakam Evren Çakır, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte turnuvadaki başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere başarı ve katılım belgelerini verip, kutladı. 

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