Birincilere teşekkür

Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvasında Çekerek Akbay İlkokul öğrencileri minik kızlar ve minik erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Kaymakam Evren Çakır, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte turnuvadaki başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere başarı ve katılım belgelerini verip, kutladı.