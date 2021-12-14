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Birinci Sarıkaya’dan

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Oku-YOZ’ projesi, ‘Şeker Portakalı’ kitabı sınavında, Sarıkaya İlçesinden katılan öğrenci birinci oldu.

14 Aralık 2021 Salı 00:18
Birinci Sarıkaya’dan

Yozgat İl genelinde uygulanan ‘Oku-YOZ’ projesi kapsamında düzenlenen 'Şeker Portakalı' kitabı sınav sonuçları açıklandı. Sarıkaya Fatih İlköğretim Kurumu öğrencisi Mehmet Emin Yıldız sınavda İl birincisi oldu. Sarıkaya Abdullah Arkan, ‘’Bu önemli başarısı sebebiyle Okul Müdürümüz Oğuz Karabel nezdinde Türkçe Öğretmenimiz Esra Tenekeci'yi, Öğrencimiz Mehmet Emin Yıldız'ı,  öğrencimizin ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ dedi. Sarıkaya Fatih Ortaokulu'ndan Mehmet Emin Yıldız birinci olduğu yarışmada, Yozgat Yunus Emre Ortaokulu'ndan Elif Yaren Yavuz ikinci, Yenifakılı Şehit Halim Bulut Ortaokulu'ndan Arda Kılıçcan da üçüncülük elde etti.

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