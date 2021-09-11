Birinci etap tamamlandı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Lise Caddesi ile Hastane Yolu’nda estetik aydınlatma direklerinin dikilip, sıcak asfalt, engelli yolları, modern kaldırımlarla ilçenin vizyonuna yakışır bir görünüme kavuşturduklarını söyledi. Çakır, ‘’Yapımı devam eden Turizm Projelerimize paralel olarak Sokak güzelleştirme ve kent estetiği projemizin tamamlanmasıyla ilçemiz bölgenin parlayan yıldızı Marka Şehir Çekerek olarak bir cazibe merkezi haline gelecektir. Gerek Yozgat için, gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.