Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.53
DOLAR
8.4691
STERLİN
11.7350
EURO
10.0165

Birinci etap tamamlandı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ‘Sokakların sağlıklı yapıya kavuşturulması’ ile ilgili projenin birinci etabı tamamlandı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:36
Birinci etap tamamlandı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Lise Caddesi ile Hastane Yolu’nda estetik aydınlatma direklerinin dikilip, sıcak asfalt, engelli yolları, modern kaldırımlarla ilçenin vizyonuna yakışır bir görünüme kavuşturduklarını söyledi. Çakır, ‘’Yapımı devam eden Turizm Projelerimize paralel olarak Sokak güzelleştirme ve kent estetiği projemizin tamamlanmasıyla ilçemiz bölgenin parlayan yıldızı Marka Şehir Çekerek olarak bir cazibe merkezi haline gelecektir. Gerek Yozgat için, gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Birinci Etap Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgilendirmeye devam
Bilgilendirmeye devam
Trafik Timinden bilgilendirme
Trafik Timinden bilgilendirme
Şefkat Eli’nden örnek davranış
Şefkat Eli’nden örnek davranış
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Girişimcilik eğitimi
Girişimcilik eğitimi
Asbestli borular değiştiriliyor
Asbestli borular değiştiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim