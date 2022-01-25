İlçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı neticesinde, ulaşım ihtiyacının giderilmesi maksatlı olarak Belediyenin karla mücadele ekiplerinin 24 saat aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hakanoğlu, ‘’Meteorolojik verilere göre kar yağışının aralıklarla şiddetli olacağı ön görülmektedir. Ana yollarda yapılan çalışmalar ulaşımı rahatlatacak olsa da İlçe halkımızın taşıtlarını zorunluluk olmadığı müddetçe kullanmamalarını rica ederim’’ dedi. Hakanoğlu, acil durumlarda bir telefon ile vatandaşların yanında olduklarını söyleyerek, ‘’Her bir vatandaşımızın sağlık, acil durum ve yolda kalmaları durumunda Belediyemizi arayarak, ilgili mesai arkadaşlarıma haber vermesi yeterli olacaktır. Acil bir durumda bir telefon ile yanınızdayız. Bereketli olsun yağan kar’ımız’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•