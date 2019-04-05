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Bir oy arttı, yine itiraz etti

AYDINCIK ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından Çekerek İlçe Seçim Kurulu’nda yeniden yapılan sayımda bir oy artışı oldu.

Bir oy arttı, yine itiraz etti

AYDINCIK ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından Çekerek İlçe Seçim Kurulu’nda yeniden yapılan sayımda bir oy artışı oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Bir oy arttı, yine itiraz etti

Sayım sonucunda MHP'nin oyu 998'den 999'a çıkarken, AK Parti'nin oyu bin 3'te kaldı. Özdemir, İlçe Seçim Kurulunun, dilekçelerindeki itiraz maddeleri dikkate almadan karar verdiğini öne sürerek, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını söyledi. Selahattin Özdemir, "Aydıncık seçim çevresinde yapılan seçimde 9 sanıkta belediye başkan seçim sonuç tutanaklarındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması amacıyla sandık seçmen listelerindeki imzalarla karşılaştırılarak, geçerli ve geçersiz oylar zarflar da incelenip yeniden sayılmalı" dedi. Aydıncık'ta, kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.

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