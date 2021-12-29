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BİR KİTAPTA SEN PAYLAŞ

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından ‘Bir Kitapta Sen Paylaş’ adıyla başlatılan kitap toplama kampanyası devam ediyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:54
BİR KİTAPTA SEN PAYLAŞ

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından ‘Bir Kitapta Sen Paylaş’ adıyla başlatılan kitap toplama kampanyası devam ediyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bir Kitapta Sen Paylaş sloganıyla başlattığımız kampanya kapsamında kitaplığınızda fazla olan, titizlikle okuduğunuz ve kullanılabilecek durumda olan kitaplarınızı ilçemizdeki okullarımıza hediye edebilirsiniz’’ diyerek halkı, kampanyaya katılmaları için davet etti. Coşar, hediye etmek istenilen kitapların belediyenin giriş katında bulunan danışma noktasına teslim edebileceğini ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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