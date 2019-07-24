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Bir kalem, bir ağaç kampanyası

SARIKAYA Belediyesi daha yeşil bir ilçe için anlamlı bir kampanya başlattı.

Bir kalem, bir ağaç kampanyası

SARIKAYA Belediyesi daha yeşil bir ilçe için anlamlı bir kampanya başlattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Bir kalem, bir ağaç kampanyası

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in talimatıyla ‘bir kalem, bir ağaç kampanyası’ ile ilçede dağıtılan kalemler birer çam ağacına dönüşecek.

Sarıkaya Belediyesi doğaya dikkati kalemle çekti. Belediye tarafından yaptırılan farklı özellikteki kalemlerin üst kısmına kara çam tohumları konuldu. İlçede vatandaşlara dağıtılan kalemler iki önemli işlev görecek. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz dağıttığımız kalemlerin üst kısmındaki kara çam tohumlarını toprakla buluştursunlar. Böylece bu tohumlar yeşerecek ve ilçemizin her yanından yeşil çam ağaçları boy verecek” dedi. Anlamlı çevre kampanyasına olumlu yanıt veren Sarıkaya halkı da Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e teşekkür etti.
Haber:Mustafa TEKER

Anahtar Kelimeler:
Bir KalemBir Ağaç KampanyasıSarıkaya BelediyesiSarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel
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