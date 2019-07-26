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Bina mühürlendi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede 2018 yılında yapımına başlanılan, kaba inşaatı tamamlanan konutların imar kanuna aykırı bir şekilde ruhsatlandırıldığını, bu nedenle de çalışmaların durdurulup, zabıta ekipleri tarafından mühürlendiğini söyledi.

Bina mühürlendi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede 2018 yılında yapımına başlanılan, kaba inşaatı tamamlanan konutların imar kanuna aykırı bir şekilde ruhsatlandırıldığını, bu nedenle de çalışmaların durdurulup, zabıta ekipleri tarafından mühürlendiğini söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Bina mühürlendi

Codar, 2018 yılında imar kanununa aykırı verilen ruhsata istinaden iskan raporu verilmesinin ilgili yasa kapsamında suç olduğunu kaydetti. Codar, ‘2018 yılı Nisan ayında imar kanuna aykırı ruhsat veren makam, aradan bir yıl geçtikten sonra 12 Mart 2019 tahinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler birliğine resmî yazı yazarak bahse konu yere ruhsat verilip, verilmeyeceğini sorulmuş. Alınan cevabi yazılarda belirtilen şartlar doğrultusunda ruhsat verilemeyeceği, aykırı hareket edenler hakkında cezai müeyyide uygulanacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu bina milli bir servettir. Çözüm bulunur, çalışmalar yasal çerçeveler içerisinde devam eder’’ diye konuştu. 

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