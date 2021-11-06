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BiN 589 KiŞiYE ULAŞILDI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ‘En iyi Narkotik Polisi Anne, Uyuma ve Haydi’ projeleri hakkında bilgilendirme yapılıp, kadınların telefonlarına uygulamalar indirildi, kullanımı konusunda bilgi verildi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:30
BiN 589 KiŞiYE ULAŞILDI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında ‘En iyi Narkotik Polisi Anne ve Uyuma Haydiprojeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Sarıkaya Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Raşit Emre Ünal, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemleri, İçişleri Bakanlığının geliştirdiği Uyuma uygulaması hakkında bilgi verdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Astsubay Üstçavuş Saadet Öz ise, ‘Ailenin önemi, aile içi şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, Kadın Acil Destek (KADES) ve UYUMA’ konusunda bilgiler aktardı. Konferansa katılan 62 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenerek, herhangi bir tehdit anında akıllı telefon üzerinden tek bir dokunuşla, en hızlı şekilde polise ulaşmalarını sağlamak, sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiğine yardımcı olacağı belirtildi. Yozgat Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Emel Ünal da, ‘Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi’ hakkında bilgiler verdi. Yozgat Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzman Psikolog Fatma Kayaaslan Bakır, ‘Aile içi iletişim ve kadına yönelik şiddet’ konularında uyarılarda bulundu. Konuşmaların ardından görevli personeller tarafından davetli katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Düzenlenen bilgilendirme konferansına Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve çok sayıda davetliler katıldı. 138 kadın katılımcıya ‘Ailenin önemi, Aile İçi şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi: Anne, UYUMA’ projeleri hakkında bilgilendirilirken, 62 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 919 kadın, 670 erkek olmak üzere toplam bin 589 vatandaşa ulaşılarak, 240 kadının telefonuna KADES Uygulaması yüklendi.

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