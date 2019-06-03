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Bilim fuarı açıldı

ÇEKEREK ilçesinde 4006 Bilim Fuarlarının sonuncusu Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu'nda yapıldı.

Bilim fuarı açıldı

ÇEKEREK ilçesinde 4006 Bilim Fuarlarının sonuncusu Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu'nda yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Bilim fuarı açıldı

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak, ilçedeki kurum amirleri, okul müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı. Programda ilginç bilimsel eserler sergilendi. Öğretmen ve öğrencileri, bilme vermiş oldukları hizmet, okul idarecilerini de bilimsel çalışmaları destekledikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan teşekkür etti. 

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