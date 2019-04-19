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Bilim fuarı açıldı

ÇEKEREK Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı bilim fuarı sergisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Çekerek Belediye Bakanı Eyüp Çakır, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla açıldı.

Bilim fuarı açıldı

ÇEKEREK Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı bilim fuarı sergisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Çekerek Belediye Bakanı Eyüp Çakır, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla açıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Bilim fuarı açıldı

Fuarda birbirinden ilginç eserler sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, ‘Okullarımızda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri yanında çevresel ve bilimsel çalışmalara da devam edilmektedir. Her buluş bir yenisinin destekleyicisi ve geliştiricisi olmaya devam etmektedir. İnsanlığın var olduğu ilk günden günümüze yürütülen bilimsel çalışmalar, bilgi birikimi sayesinde gelecek nesillere aktarılacak, bilimine yeni ışıklar tutacaktır. Toplumun gelişmesinde bilime verilen önem arttıkça ilerleme de kaçınılmaz hale gelecektir. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından okullarda öğrencilerin Bilimsel Çalışmalar yapmaları amacıyla finanse edilen 4006 Bilim Fuarları okullarımız tarafından sergilenmeye başlamıştır’ dedi.

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