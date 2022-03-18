Bilim Fuarı açıldı

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulunda hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Hasan Bakır, okul ve kurum müdürlerinin katılımı ve öğrencilerin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrencilerin hazırladıkları projeleri inceleyerek, öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ‘’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı programına katılım sağlayan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ dedi. Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Tahsin Akdeniz ise ‘’Öğrencilerin ufuklarını daha da geliştirerek, emin adımlarla ilerlemeleri amacıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı programı tüm öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•