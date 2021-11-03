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Bilim Fuarı açıldı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Hisarbey Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında düzenlenen sergi açıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:51
Bilim Fuarı açıldı

 Sarıkaya Hisarbey Ortaokulunda 7 öğretmenin danışmanlığında, 58 öğrenci tarafından 9 ayrı tematik alanda 17 farklı tasarım projesi hazırlanarak sergilendi.  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Fuarı sergisinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tarih, bilim, teknoloji, müzik ve resim gibi alanlarla araştırma ve projelerini sergileyen öğrencilerin projelerini ayrı ayrı inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, öğrencilerin geleceğe ışık tutacaklarını belirterek öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti, öğretmenleri kutladı. TÜBİTAK 4006 Fuarı proje sorumlusu Saniye Erdem, ‘’Okulumuzda ilk defa TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı düzenlendi. Bilim Fuarının amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayarak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Böyle bir ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendilerinde oluşturduğu öz güven duygusunu yaşayacaktır’’ dedi.  Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan ve sulayan birine gerek duyulmadan, çiçeğin ihtiyacı olan suyu kendi kendine ayarlayabilen düzenek yoğun ilgi gördü.  •Sümeyye İlhan•

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