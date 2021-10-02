Bilgilendirme yaptı

Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, Bozok Salça tesisiyle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir'i ilçe teşkilatında ziyaret etti. Erdoğmuş, ilçede devam etmekte olan salça fabrikası için görüş alışverişinde bulundu. Aydoğmuş, ''AK Parti ilçe başkanımız, İlçemize yapılan salça fabrikasında destek olacağını ve ilçemize yapılacak her hizmetin yanında olduğunu belirtti. İlçe başkanı ve ilçe teşkilatına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim'' dedi.