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Bilgilendirme yapıldı

AYDINCIK İlçesinde, ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ projesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme yapıldı

AYDINCIK İlçesinde, ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ projesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Bilgilendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumların sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, okul ortamı, öğrenci sağlığının geliştirilmesi ile eğitim kurumlarının temizlik, hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla okullarda ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifikası uygulamasının yapıldığı hatırlatıldı. Okulların sertifikayı alabilmeleri için, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Okul Sağlığı İl Koordinatörü Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Gülistan Coşkun, Sağlık İl Müdürlüğü Diyetisyeni Meryem Betül Başer, Hemşire Zübeyde Uyar tarafından Aydıncık ilçesindeki Okul Müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

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