BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık ve Sorgun TSO üyeleri katıldı. TKDK İl Koordinatörü Selim Türker’e toplantıya katkılarından dolayı teşekkür eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, kırsal kalkınmada ilçenin desteklerden daha iyi faydalanabilmesi adına önümüzdeki ay proje başvurularının kabul edileceğinin altını çizerek üyelerin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı. IPARD II Programı 11’inci Başvuru Çağrı İlanı hakkında sunum yapan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD II 11. çağrı kapsamında “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvuruların kabul edileceğini söyledi. Çağrı kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisi yatırımlarının destekleneceğini belirten Türker, detaylı ve teknik bil için üyelerin kurumlarında misafir etmekten memnuniyet duyacağın ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.