Beşizlerin ilkokul heyecanı

Bulut çiftinin beşiz çocukları Ömer Faruk, Davut Ege, Muhammed Emin, Yunus Kerem ve Zeynep Muhteber, Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda geçen hafta aldıkları uyum eğitiminin ardından bugün 1-A sınıfında ders başı yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 25 öğrencinin eğitim göreceği 1-A sınıfındaki sıralarına oturan beşizlere, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri büyük ilgi gösterdi. Yeni eğitim yılında beşizlerini yalnız bırakmayan Bulut çifti de çocuklarının okul sıralarındaki heyecanına ortak olmanın sevincini yaşadı. Baba İbrahim Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Okul hazırlıklarının yorucu geçtiğini belirten Bulut, "Çocuklarımız, okula gitmek için bayağı heyecanlıydı. Bu heyecanı biz de yaşıyoruz. İnşallah tüm eğitim hayatları boyunca bu heyecanlarını devam ettirirler" dedi.

Beşizlerin sınıf öğretmeni Mesut Şafak ise "Eğitim hayatım boyunca ilk defa beşiz öğrencilerim oldu. Bu da benim için ilk tecrübe olacak" şeklinde konuştu.

