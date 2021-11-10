Belletmen eğitimine devam

Çekerek’te bulunan pansiyonlarda belletmenlik görevi yapan öğretmenlere yönelik olarak verilen ‘Belletmen Farkındalık Eğitimi’nin ikinci bölümü erkek pansiyonlarında görev yapan öğretmenler için düzenlendi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ilçelerinin pansiyon bakımından zengin olduğunu belirterek, ‘’Farklı illerden gelen öğrencilere konforlu bir ortamın yanında akademik olarak da destekleyecek çalışmalar konusunda belletmenlerimize görevler düşmekte. Sizlerden beklentimiz ailenizden bir parça olarak gördüğünüz öğrencilere her alanda yardımcı olmanızdır. Bu düşüncelerle eğitimin faydalı geçmesini temenni ediyorum " dedi.